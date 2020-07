Morreu nesta terça-feira (dia 28), aos 45 anos, o apresentador Rodrigo Rodrigues, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. O jornalista estava internado desde o último sábado na UTI do Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

No começo de 2019, foi contratado para ser um dos principais apresentadores da Rede Globo. Ele recebeu o diagnóstico da Covid-19 na primeira quinzena de julho. Rodrigues se sentiu mal no último sábado e procurou o Hospital da Unimed, onde teve que ser operado por conta de uma trombose venosa cerebral e não resistiu. A informação foi confirmada no programa SporTV News, do canal a cabo SporTV.

Rodrigo trabalhou em diversas emissoras como TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo. No SporTV ele apresentou o “Troca de passes”, “Redação SporTV”, “SporTV News”, “Tá na Área” e “Seleção SporTV”, além de ancorar o “Globo Esporte” aos sábados. Na ESPN Brasil, ele foi o primeiro apresentador do “Resenha ESPN”, um dos mais conceituados programas do gênero, que convidava jogadores, ex-jogadores e personalidades do futebol para um bate-papo descontraído. Foto: Reprodução SporTV