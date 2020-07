A Comissão Processante da Câmara de Volta Redonda que investiga as denúncias contra o vereador Paulinho do Raio-X (MDB) encerrou na segunda-feira (dia 27) as audiências com as testemunhas. Segundo o presidente da CPC, Sidney Dinho (Patriota), o próximo passo será o depoimento do parlamentar acusado de quebra de decoro.

“Encerramos a fase de depoimentos das testemunhas de defesa e o próximo ato da Comissão Processante, a princípio, será o depoimento do vereador Paulinho do Raio-X já marcado para o próximo dia 4 de agosto, às 14h na sede da CDL de Volta Redonda. O vereador já foi pessoalmente intimado e seus advogados também”, explicou Dinho.

Investigação pode resultar na cassação do mandato de Paulinho do Raio-X

A audiência, prevista de forma presencial e virtual, está programada para ser realizada na sede da CDL, no Aterrado, em razão do impedimento judicial que o vereador tem de ter acesso à Câmara Municipal. Depois de colher o depoimento do vereador Paulinho do Raio-X, a Comissão abrirá vistas do processo à sua defesa para razões escritas, no prazo de cinco dias, e, após, emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento em cumprimento ao que prevê o artigo 5°, inciso V, do Decreto Lei 201/67.

Além de Dinho, a CPC é composta pelo Pastor Washington Uchôa (relator) e Rosana Bergone (membro). A investigação pode resultar na cassação do mandato de Paulinho do Raio-X, que em março deste ano chegou a ficar dois dias preso, ao ser preso em flagrante durante ação do Ministério Público Estadual e a Polícia Civil. Ele foi solto graças a um Hábeas Corpus (HC). Pelo crime, o vereador responde também na Justiça Criminal.