Um homem, identificado como Gustavo Souza do Carmo, de 32 anos, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (dia 28), dentro de um apartamento do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida no Jardim Cidade do Aço. A Polícia Militar foi enviada ao residencial pelo Ciosp, depois de receber telefonemas de moradores relatando um forte mau cheiro exalando do imóvel.

No endereço, os agentes do 28º Batalhão encontraram a porta do apartamento destrancada e o corpo de Gustavo. Vizinhos relataram que, na última sexta-feira, ouviram tiros e, desde então, ele não era mais visto.

A perícia da Polícia Civil encontrou dois estojos e três projéteis calibre 9 milímetros. À tarde, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.