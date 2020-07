A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta quarta-feira (dia 29), um Citroen C-3 com indícios de adulteração e R$ 46 mil em dinheiro, na Via Dutra, na altura de Itatiaia. Segundo a PRF, R$ 20 mil estavam no porta-malas do veículo abordado e outros R$ 26 mil estavam no porta malas de um Voyage, em que um casal que acompanhava o suspeito viajava.

Ainda segundo os agentes, o condutor alegou ter comprado o Citroen no Rio de Janeiro, mas não soube explicar a procedência do dinheiro. O veículo passará por perícia e o dinheiro apreendido ficará retido até que o homem consiga comprovar sua origem. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Itatiaia.