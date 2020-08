Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (dia 31), em Paraty, acusado de agredir e ameaçar a companheira, com quem tem uma filha de apenas três anos. A prisão ocorreu no Morro do Ditão, no bairro Corumbê.

Segundo o delegado Marcello Russo, a vítima, que estava com o agressor há seis anos, procurou a delegacia. Junto com a mulher, os agentes se dirigiram ao local e prenderam o suspeito em flagrante. Ainda de acordo com o delegado, durante a prisão, o homem ameaçou a vítima.

Ele foi encaminhado à delegacia de Paraty e ficou detido sem direito a fiança, por ser reincidente no crime de violência doméstica.