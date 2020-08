O avanço nos números de contaminados pela Covid-19 em Barra Mansa, assim como o aumento na ocupação dos leitos de UTI, culminou na assinatura do decreto 9.921 nesta segunda-feira (dia 3), estabelecendo o encerramento das atividades comerciais às 20 horas, no prazo de sete dias úteis. Farmácias que funcionam 24 horas e estabelecimentos que atuam em esquema de delivery poderão continuar as atividades neste período.

Nesta segunda, o prefeito Rodrigo Drable, juntamente com a vice Fátima Lima, se reuniu com representantes da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) e Sicomércio, para alinhar as novas estratégias de funcionamento do comércio.

Drable fez questão de pontuar que a decisão foi tomada com o objetivo de conter as contaminações e evitar que Barra Mansa tenha todas as atividades suspensas por forças judiciais. “Lamentavelmente alcançamos o limite das contaminações e das ocupações dos leitos de UTI. Isso faz com que tenhamos que adotar algumas posturas para evitarmos que o comércio venha fechar e que isso se torne ainda mais grave para o desenvolvimento econômico e geração de empregos no município”, explicou.

Sobre a reunião com as entidades o prefeito adiantou. “Nos reunimos e decidimos paralisar todas as atividades comerciais a partir das 20 horas. É importante deixar claro que isso só está acontecendo porque, infelizmente, o sentimento coletivo de autopreservação está diminuindo a cada dia. A sensação é que as pessoas estão menos preocupadas com a contaminação e como reflexo disso ela avança”.

Para finalizar, Rodrigo fez um apelo. “Nós estamos no ápice da doença e não queremos que ela se prolifere ainda mais. Para isso é fundamental que todos façam a sua parte. Quem não tiver necessidade de sair de casa, não saia; estamos no momento crítico e precisamos que todos se envolvam. Nossa expectativa é que na próxima semana que esses números melhorem”, concluiu.



Foto: Divulgação