Um acidente na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao entroncamento com a Via Dutra, no bairro Roma, deixou ferido um motociclista de 23 anos, que não teve a identidade informada. Em uma colisão entre a motocicleta e Fiat Idea, na tarde de quarta-feira (dia 5), o homem sofreu ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que fez o registro da ocorrência. A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista.

O carro envolvido no acidente tem placa de Barueri, São Paulo, e de acordo com a Polícia Rodoviária, fez uma conversão irregular, sendo atingido de lado pela motocicleta. O motorista, um idoso de 80 anos, não se feriu. Ele disse que vinha de Juiz de Fora e se confundiu no o acesso para a Dutra no sentido São Paulo. O idoso assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.