A secretaria de Saúde de Volta Redonda informou, na noite deste domingo (dia 9), que o município chegou a 4.031 casos de Covid-19, com 2.313 curados. Os casos notificados apresentaram um variação de 0,1%, chegando a 13.976.

Pelo segundo dia seguido, os óbitos permaneceram em 146. 5.797 exames apresentaram resultado negativo para a doença e foram descartados.

Com relação a ocupação hospitalar, a Cidade do Aço segue dentro das metas do acordo de flexibilização comercial. As UTIs apresentam 29% de leitos em uso. Já o Hospital de Campanha opera com 13% da capacidade total.