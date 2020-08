Um idoso de 73 anos ficou ferido após perder o controle de seu veículo e capotar na Via Dutra. O acidente ocorreu na noite deste domingo (dia 9), no km 325, na altura do Itaiaia. Ele sofreu apenas escoriações no braço direito, sendo socorrido por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia.

Para a Polícia Rodoviária Federal, ele alegou que estava comemorando o dia dos pais na casa do filho, em Itatiaia, e que teria tomado apenas duas latas de cerveja antes de dirigir. Ele estava voltando para casa no momento do acidente. O idoso foi submetido ao teste do etilômetro, que atestou 0,59 mg/L, caracterizando o crime de embriaguez ao volante.

Ao conferir os documentos do idoso, a PRF verificou que sua CNH estava vencida desde dezembro do ano passado. Diante da ocorrência, foi dada voz de prisão ao idoso, que foi encaminhado à delegacia de Itatiaia, onde uma fiança de R$ 1500 foi estipulada. Multas referentes à embriaguez ao volante e pela CNH vencida foram aplicadas, totalizando o valor de R$ 3.228,17. Foto: PRF