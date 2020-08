O vereador Paulinho do Raio-X (MDB), que é alvo de um processo de cassação de mandato por suspeita de extorsão ao prefeito Samuca Silva, gravou um vídeo e postou em suas redes sociais na noite de terça-feira (dia 11). O parlamentar afirma que o caso que o levou a uma prisão em flagrante pelo Ministério Público e Polícia Civil, não passa de uma armação. O MP e a Polícia Civil negam.

Segundo o vereador, ele está fazendo um vídeo para agradecer diversas demonstrações de carinhos que tem recebido. “Venho aqui falar que vamos contar com os votos de todos os nossos vereadores de oposição, eu falo da Rosana Bergone, Jari, Pastor Washington, Neném, Carlinhos Santana, Granato, Isaac, Dinho e Tigrão. Eu quero agradecer. Eu conto com a ajuda de vocês”, comentou o vereador.

Depois de citar o nome dos vereadores de oposição, Paulinho do Raio-X ainda diz que sua cassação não deve ocorrer por conta do suplente. “A população conta com a ajuda. Até mesmo porque o meu suplente pertence a base do governo. E com a minha cassação, será mais um vereador a fazer parte do prefeito de Volta Redonda. Então eu quero agradecer as manifestações de carinho”, comentou.