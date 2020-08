A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou equipamentos médicos para implantação de consultório ginecológico no 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na manhã desta quinta-feira (dia 13). O material foi emprestado por Termo de Cessão de Uso por cinco meses, prazo que pode ser estendido, para que a médica ginecologista do batalhão possa atender às policiais militares que atuam na unidade e suas dependentes. Entre os equipamentos que compõem o consultório estão mesa e foco de luz para exame clínico ginecológico, escada para paciente, banco para uso do ginecologista e mesa de mayo.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, a secretaria foi procurada pela major médica PM, Renata de Queiroz Varella, que precisava dos equipamentos para atender a população feminina do batalhão. “A implantação deste consultório é mais uma ação de prevenção à saúde da mulher, já que serão realizados exames preventivos e acompanhamento pré-natal e outros cuidados”, contou Flávia, afirmando que a parceria vai agilizar o atendimento para esta população de mulheres.

A major médica Renata de Queiroz Varella, afirmou que é normal o batalhão que conta com médicos na corporação ter os consultórios para atendimento aos policiais. “Não tínhamos isso aqui no 28º BPM, por isso, buscamos a parceria com a prefeitura. O nosso público alvo é formado pelas policiais militares que atuam no batalhão e as dependentes de todos os policiais que compõem a corporação”, falou, lembrando que o 28º BPM também conta com uma major médica oftalmologista e, para que ela também ofereça a especialidades aos PMs, a parceria com a prefeitura pode ser ampliada.