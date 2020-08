O ex-jogador José Maria Bernardo da Silva, mais conhecido por Zé Maria, de 66 anos, morreu neste domingo (dia 16), em Volta Redonda.

Irmão do também ex-jogador, Jorge Luís, Zé Maria atuou como lateral em clubes como Fluminense, Internacional e Volta Redonda. Ele iniciou a carreira na futebol amador da cidade e, em 1973, foi jogar no Fluminense, onde conquistou os estaduais de 1973 e 1975. Em 1976, foi emprestado ao Voltaço para a disputa do Campeonato Carioca. Assim, foi um dos primeiros jogadores naturais de Volta Redonda a atuar pelo Voltaço, e o primeiro lateral-direito da história do clube. Fez apenas 17 partidas pois seu passe foi comprado pelo Internacional ainda em meio ao campeonato. Pelo colorado, foi campeão gaúcho e brasileiro no ano de 1976. Depois jogou ainda no Santos.