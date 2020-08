A partir desta segunda-feira (dia 17), será possível solicitar a primeira e a segunda via da identidade em mais 38 postos de Identificação Civil do estado. Nos locais também estarão disponíveis os RGs emitidos antes da pandemia. Com as novas unidades, o Detran-RJ totaliza 99 locais de atendimento para serviços de identificação reabertos desde a retomada do atendimento.

“O Detran vem ampliando gradualmente a oferta no estado para manter a segurança dos usuários e funcionários. Com estes novos postos para emissão da identidade, chegamos a mais de 150 unidades já reabertas em 66 municípios”, frisou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.

As unidades que voltam a realizar atendimento para identificação: Arraial do Cabo, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Italva, Itaipava (Petrópolis), Itaocara, Japeri, Macuco, Magé, Mangaratiba, Miguel pereira, Natividade, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Queimados, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Shopping Aerotown (capital), Tanguá e Trajano de Morais.

A busca dos documentos já emitidos não necessita de agendamento e está disponível em todos os 99 postos de Identificação Civil reabertos no estado. Para os serviços de primeira e segunda via da identidade é necessário agendamento prévio pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento (21 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042). Os horários de funcionamento são diferentes de acordo com a unidade escolhida, por isso será informado no ato do agendamento. O Detran lembra que é obrigatório o uso de máscara e orienta os solicitantes para que não compareçam às unidades com acompanhantes para evitar aglomeração.

As solicitações de carteiras de visitação da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), documento destinado ao cidadão que deseja visitar um custodiado em uma das unidades prisionais ou hospitalares, seguem sendo disponibilizadas em 33 postos espalhados pelo estado.