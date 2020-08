Diz o ditado que a “justiça tarda, mas não falha”. Felizmente essa tese prevaleceu para Paulo Roberto Lourenço. Depois de 16 anos de ter abusado sexualmente da sobrinha, ele foi preso na operação Athena, desencadeada quinta-feira (dia 13) pela Polícia Civil em todo o estado do Rio contra autores de violência contra a mulher.

Condenado a 6 anos de prisão, por atentado violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal, Paulo Roberto foi preso no bairro Candelária por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. O crime aconteceu no dia 3 de outubro de 2004, na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, quando a vítima tinha 4 anos.

De acordo com o 1º Juizado Especial Criminal, a violência sexual ocorreu em um dos quartos da casa da vítima, enquanto ela assistia televisão na companhia do tio. Exame de corpo de delito constatou que Paulo introduziu o dedo na vagina da menina. Relatório elaborado por profissionais da Casa de Criança e Adolescente, responsável pelo acompanhamento da vítima, destaca que a mesma procurou espontaneamente os pais para informar o que havia ocorrido.

De outro lado, em seu interrogatório, o acusado negou o fato, dizendo “que isso não existe, nunca existiu, que pode estar sendo processado por causa de um caso, um envolvimento que teve com a irmã da mãe da vítima, e que o pai da vítima não tem nada contra ele, pois eram amigos”.Nos últimos 16 anos, Paulo Lourenço, que completou 67 anos de idade no último mês de junho, era procurado pela polícia. Finalmente na manhã de quinta-feira, o mandado de prisão foi cumprido pela equipe da delegada Juliana Domingues.

Athena

A operação Athena resultou em outra prisão em Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho. Na região Sul Fluminense, mandados de prisão foram cumpridos também em Angra dos Reis (dois) e Barra Mansa, onde policiais da 90ª DP prenderam um homem de 41 anos na Colônia Santo Antônio.

Leia também: https://folhadoaco.com.br/2020/08/18/tio-suspeito-de-estuprar-e-engravidar-sobrinha-e-preso-em-minas-gerais/