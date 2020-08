Policiais militares prenderam, no final da tarde desta segunda-feira (dia 17), em Barra Mansa, um homem, de 41 anos, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na residência dele, na Rua T, no bairro Paraíso de Baixo, foram apreendidos uma pistola, três carregadores e 49 munições calibre 9 mm.

Os policiais foram à residência do suspeito depois de serem procurados, na delegacia de Barra Mansa, por outro homem, também de 41 anos e morador da mesma rua. Ele contou aos policiais que estava sendo ameaçado de morte e apresentou aos agentes um vídeo em que o suspeito portava uma arma de fogo.

Os PMs seguiram para o endereço e foram recebidos pelo homem. O suspeito admitiu que tinha mesmo a arma em casa, guardada no quarto. A arma foi apreendida e o suspeito apresentado na delegacia de Barra Mansa, onde ficou preso com base no Estatuto do Desarmamento.