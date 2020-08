Agentes da Polícia Militar apreenderam cerca de 2,5 kg de maconha, além de quatro pés da planta, na tarde desta segunda-feira (dia 17), numa área rural da Estrada Roma-Getulândia, no bairro Roma, em Volta Redonda. Eles foram ao local averiguar denúncia que um homem, de 39 anos, morador da localidade, teria adquirido grande quantidade do entorpecente no Jardim Belmonte. De acordo com a denúncia, a droga estaria escondida em um imóvel.

Os policiais ficaram observando à distância, mas o suspeito, que já foi identificado, não apareceu. Depois de visualizar os pés de maconha, os policiais entraram na casa e encontraram também um tablete grande da droga, com cerca de 1 kg e 21 tabletes menores, com peso total de aproximadamente 1,5 kg.

O entorpecente foi apresentado na delegacia, onde o suspeito, mesmo não sendo localizado, foi indiciado por tráfico. Fptp: Polícia Militar