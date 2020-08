A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou os números da Covid-19 nesta quarta-feira (dia 19). O município segue com 164 óbitos

Os casos confirmados chegaram a 4.636, com 4.046 curados. 15.810 pessoas procuraram os postos de saúde com algum sintoma e foram designadas como notificados. 7.556 exames atestaram resultado negativo e foram descartados.

As UTIs estão com 21% de ocupação. Já o Hospital de Campanha opera com 12% da capacidade. Com isso, a cidade segue dentro das metas do acordo de flexibilização das atividades.