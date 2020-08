Um tiroteio ocorrido na noite desta terça-feira (dia 18) no bairro Mangueira, em Barra Mansa, resultou na morte de um homem e deixou dois feridos, entre eles um sargento da Polícia Militar que estava de folga. As circunstâncias do tiroteio ainda não foram esclarecidas.

O sargento foi atingido perto de casa. Ele levou dois tiros, um no tórax e outro no braço. O agente foi socorrido inicialmente no Cais Aterrado, sendo levado em seguida para o Hospital São João Batista. Um homem que estava na carona de uma motocicleta também foi atingido. Ele caiu do veículo na Rua Dom Pedro II, na Ponte Alta, já em Volta Redonda. Socorrido pelo Samu, foi encaminhado também ao São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No mesmo hospital deu entrada um homem ferido no braço. Mobilizada, uma ação do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar deteve um suspeito de envolvimento no caso e com ele foi apreendida uma pistola 9 mm e 15 munições do mesmo calibre. Foto: Polícia Militar