Um policial militar identificado como Wellington Félix morreu ao ser atropelado na BR-101, a Rodovia Rio-Santos, no local conhecido como Sertão do Iriri, em Paraty. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (dia 18).

Ele estava de bicicleta e foi atingido pelo carro dirigido por outro policial militar, quando estava atravessando a pista. A vítima morreu na hora. Wellington, que era cedido pela PM ao Judiciário, trabalhando no Fórum de Paraty, era praticante de ciclismo.

Em sua página numa rede social, ele postou uma foto com a mensagem: “Fazendo o que gosto. Pedalar é me superar a cada dia. Cada nascer do sol é uma dádiva de Deus. Seja você a mudança que quer no mundo”. Foto: Reprodução/Redes sociais