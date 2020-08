A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDEC) esteve no bairro São Sebastião na noite de quinta-feira (dia 20), e nesta sexta-feira (dia 21), fazendo um trabalho de orientação e alerta às famílias que residem em uma área de risco. No local, que já está sendo acompanhado pela equipe da Defesa Civil, foi identificado risco de deslizamento de terra, que pode afetar cerca de vinte imóveis.

Por conta da previsão de chuva para os próximos dias, a coordenadoria intensificou o monitoramento no local e fez uma nova orientação aos moradores. “Estamos acompanhando a situação e orientando os moradores para que, nesse momento, se desloquem para casa de familiares ou amigos, ou então para a escola do bairro, que está sendo utilizada como ponto de apoio para atendimento dessas famílias”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, ressaltando que a prefeitura irá fazer uma sondagem no local e, após o projeto pronto, será feita a retirada da terra.

De acordo com a avaliação feita pelos técnicos, o talude de aproximadamente 70 metros de altura apresenta erosão, solo desagregado, degrau de abatimento, trincas e rachaduras no solo, que não tem cobertura vegetal, além de parte de uma canaleta de escoamento de águas pluviais danificada.

Desde a noite da quinta-feira, dia 20, as equipes estão monitorando e conversando com os moradores sobre os riscos e como agir em caso de chuva. Na manhã desta sexta-feira, a equipe também colocou um carro de som rodando a localidade com as instruções.

A equipe da Secretaria Municipal de Ação Comunitária também está fazendo o acompanhamento das famílias e prestando todo o auxílio necessário.