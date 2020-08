“Eu sempre friso que não venho de família com histórico de político. A minha família se assustou quando eu entrei, mas sabia que esse era o meu perfil. A minha mãe até brinca, olhando essa politicagem, dizendo: ‘você que trouxe essa política pra dentro de casa’. E eu sou o primeiro político da família”. A declaração descrita anteriormente ajuda a traçar parte do perfil de Thiago Valério, pré-candidato do Cidadania a prefeito de Barra Mansa.

Filho de um casal de mineiros que há mais de quatro décadas deixou o Sul de Minas Gerais em busca de melhores oportunidade de emprego em Barra Mansa, o jovem vereador que está prestes a completar 38 anos começou a sua trajetória de militância social, quando incentivado pela própria mãe passou a integrar o Grupo de Jovens da comunidade católica do bairro Vista Alegre.

“A minha mãe, muito católica, sempre me levou muito para o lado da igreja. Eu com 14 anos cantava na igreja e aos 16 coordenava o Grupo de Jovens Discípulos, e nestes mais de 25 anos de atividade na comunidade, acho que foi aí que foi começando a despertar o trabalho social. Em 2008, para a minha surpresa, me chamaram para participar de uma conjuntura de um grupo para disputar a eleição e apontaram meu nome para presidente. Surpresa mesmo, e na primeira eleição fui eleito presidente da Associação de Moradores do Vista Alegre”, detalhou sobre o início de sua trajetória.

A fé por pouco não levou Thiago Valério a seguir outro caminho, o do seminário para se tornar padre. “Em 2005, eu estava muito ativo na comunidade, aí pensei em ir para o seminário. Sou muito adepto ao movimento da renovação carismática, a Canção Nova. Participei de um retiro espiritual em Cruzeiro-SP e sai com aquilo na cabeça. Fiquei quase um ano com aquilo, com a orientação de um padre que era da comunidade, mas neste meio tempo eu conheço a Janaína Santos, que é a minha esposa. Foi onde a gente viu que o caminho era outro”, relembra.

Antes de ser eleito vereador, Thiago Valério passou 11 anos trabalhando na indústria, com passagens pela Votorantim, Volkswagen e Nissan. Neste período concluiu a graduação em Biologia e cursou duas pós-graduações, que o levaram a receber uma proposta para ser professor no Verbo Divino, um dos colégios mais tradicionais de Barra Mansa.

O desejo de contribuir de forma direta para a melhoria do município de Barra Mansa, no entanto, permanecia presente na vida de Thiago. A chance aconteceu em 2016, quando em segunda tentativa, elegeu-se vereador. “Fala-se muito na vocação, a política para mim não é muito diferente de ser padre, só muda a área, mas eu tenho como vocação. Não tenho como meio de enriquecer, tenho como vocação, porque você está lidando com o povo, e eu falo que lidar com o público não é fácil, você tem vida de pessoas na sua mão”, compara.

O objetivo agora é outro: tornar-se prefeito. Para alcançar a maioria do eleitorado barramansense, jovem político confia no discurso da moralidade. “É preciso restaurar a moralidade e colocar a prefeitura de Barra Mansa a serviço da população”, analisa Thiago Valério. Nas entrelinhas, o recado é direcionado ao atual prefeito Rodrigo Drable (DEM), pré-candidato à reeleição e que em julho chegou a ficar afastado do cargo por decisão judicial. “Parece que a política não é lugar de gente honesta. Os espaços têm que ser ocupados. Eu acho que a gente tem que inverter esta concepção”, completou.

Thiago e Rodrigo nos últimos meses, aliás, protagonizaram trocas públicas de farpas, com direito a denúncias apresentadas no Ministério Público. “Eu tenho a convicção, estando vereador, que o nosso problema, e não é só Barra Mansa, é a corrupção e falta de gestão. E quando me perguntam de oposição, que é uma concepção que nós temos que mudar também. A oposição acabou se enquadrando na demonização da política em que sentido: parece que a oposição é vista como coisa errada, negativa. E na verdade, se você for pegar as votações na Câmara nestes últimos três anos e oito meses, eu não fui opositor sistemático. O que é bom nós estávamos votando junto. Agora, o que não é bom para a comunidade, e o que a gente entendeu que teve um desvio de conduta, desvio da gestão pública, eu não deixei de fazer o meu papel de fiscalizar”, garante o pré-candidato do Cidadania.

Polêmicas a parte com o atual prefeito, Thiago Valério tem como proposta a reforma “urgente do Plano Diretor, por ser muito antigo”. A modernização das unidades escolares, com investimento em tecnologia, e a recuperação do ano letivo “praticamente perdido por conta da pandemia do novo coronavírus” são temas que preocupam o pré-candidato.

E por falar em período pós-pandemia, o político projeta a recuperação econômica baseada na atenção ao setor agrícola, responsável por cerca de 16% do PIB (Produto Interno Bruto) do Município. “Pretendo ampliar as parcerias com a economia agrícola, que é muito forte em nossa cidade. Mas hoje temos duas secretarias de Desenvolvimento, uma de Econômico e de Agricultura, que não fazem praticamente nada pelo desenvolvimento do município”, alfineta.

Thiago Valério é enfático ao afirmar que o inchaço da máquina pública será outro desafio a ser superado. Para isso, ele promete reduzir a estrutura do governo das atuais 18 secretarias para 12. “No atual governo são 900 cargos comissionados. Não me lembro da história de Barra Mansa ter esse número. Vou manter aqueles que são realmente essenciais para o Município, mas como medida inicial, pretendo auditar a folha de pagamento da prefeitura”, revela.

Sobre a escolha do nome do candidato a vice-prefeito, Thiago Valério disse que o Cidadania tem conversas adiantadas com o PSB, mais precisamente com o advogado Noé Garcez. A definição acontecerá até o dia 16 de setembro, quando encerra o período das convenções.

Foto: Cris Oliveira