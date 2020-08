Morreu na tarde desta segunda-feira (dia 24), aos 81 anos, o empresário Josemo Corrêa de Mello, diretor-presidente e fundador do Grupo Mil, da qual faz parte a rede Bramil Supermercados. No fim de julho, o empresário foi diagnosticado com Covid.

Ele foi internado no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e logo em seguida foi transferido para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. No entanto, ainda não há informação se a morte do empresário foi em decorrência da doença.

Nas redes sociais, o Grupo Mil publicou uma nota comunicando o falecimento do fundador. “É com muita tristeza que informamos o falecimento hoje (dia 24) do empresário e fundador do Grupo Mil Josemo Corrêa de Mello. Os familiares e colaboradores do Grupo Mil agradecem a todas as orações e mensagens de apoio. O local e horário do sepultamento ainda não foram definidos. Mais detalhes com relação ao falecimento serão divulgados em outro momento. Que Deus nos Abençoe e Guarde!”

Josemo é conhecido por sua história de vida. Nasceu em uma família pobre, enfrentou dificuldades financeiras e de saúde durante parte de sua vida, as superou e criou o próprio negócio. O Grupo é administrado pela família, que mantém uma rede de supermercados (inclusive com uma loja na cidade de Barra Mansa), indústrias de alimentos e bebidas, empresas que comercializam desde pneus a materiais de construção, empregando cerca de seis mil pessoas.

Em 2012, Josemo recebeu da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) a medalha Mérito Industrial, pela importância de sua trajetória. Por meio de nota, a federação lamentou a morte do empresário, que fazia parte do Conselho Empresarial da Firjan no Centro-Sul Fluminense desde sua fundação, em outubro de 2014. “A Firjan se solidariza com os familiares, amigos e funcionários do empresário e reconhece sua importante participação na indústria do interior fluminense, que contribuiu para projetar a região a uma posição de destaque no cenário nacional”, informou a nota.

Em maio deste ano, o Grupo Mil completou 51 anos de atividade. A primeira loja, Cereais Bramil, foi inaugurada em 1969 em Três Rios. A rede tem atualmente 20 lojas em 16 municípios. Em Volta Redonda, o grupo tem chegou a ter uma unidade no Shopping Park Sul, que foi fechada este ano.

