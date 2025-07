Prefeitura de Resende abre processo seletivo para contratação temporária de assistente administrativo

A Prefeitura de Resende abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de assistentes administrativos para atuarem na rede municipal por um período determinado. Os interessados devem efetuar a inscrição somente de forma digital, pela internet, no período entre o dia 15 de julho de 2025 e o dia 31 de julho de 2025, até 23h59min59seg, pelo site: www.resende.rj.gov.br, anexando os documentos digitalizados. Ao todo, quatro vagas estão disponíveis.

Como prevê o edital, a contratação temporária é válida pelo período de 12 meses. A lista completa de documentos necessários compreende: Ficha de Inscrição (presente no edital); Currículo atualizado; Formulário de Entrega de Títulos e Tempo de Serviço (presente no edital), acompanhado dos documentos comprobatórios; Cópia do RG e CPF; Comprovante de Residência. Não será cobrado qualquer valor pela inscrição.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, a contratação se dá devido a necessidade temporária de profissionais, para a melhoria e continuidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Para participar do processo seletivo, os profissionais interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Resende (www.resende.rj.gov.br) e clicar no banner “Processo Seletivo Simplificado 2025”. Ao clicar, surgem as opções de se inscrever ou de acessar o edital do concurso.

– O processo seletivo é muito importante para reforçarmos setores que precisam desses profissionais e podermos oferecer o serviço adequado para a população. Os contratados serão distribuídos de acordo com as demandas dos respectivos setores. Os cargos, vagas disponíveis, carga horária, remuneração, pré-requisitos e atribuições dos cargos estão disponíveis no primeiro anexo do edital e podem ser conferidos com precisão. Quem tiver alguma dúvida pode e deve entrar em contato com a secretaria de Administração, além de poder conferir o edital no portal oficial da Prefeitura de Resende – explicou o secretário de Administração, Guilherme Motinha.