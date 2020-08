A secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, na noite desta segunda-feira (dia 24), mas um óbito em decorrência da Covid-19, elevando o total a 173. Segundo a Pasta, trata-se de uma mulher, de 93 anos.

Os pacientes infectados chegaram a 4.823, com 4.350 curados. Os casos notificados apresentaram um crescimento de 0,24% nas últimas 24 horas, totalizando 16.371.

A ocupação hospitalar segue dentro da meta do acordo de flexibilização. As UTIs contam com 13,5% dos leitos ocupados. Já o Hospital de Campanha opera com 12,3% da capacidade.