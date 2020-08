Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) trocaram tiros, na tarde desta segunda-feira (dia 24), com suspeitos de tráfico, na Rua Mutirão e, no Beco do Val, local já conhecido pela intensa movimentação criminosa. Segundo os agentes, os suspeitos iniciaram o confronto.

Ninguém foi atingido e os policiais conseguiram deter dois suspeitos: um adolescente de 16 anos e um jovem, de 20.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros, carregador e cinco munições calibre 38, além de 680 pinos de cocaína e 316 trouxinhas de maconha. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia de Volta Redonda.