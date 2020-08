Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos de envolvimento em crimes, na noite desta segunda-feira (dia 24), em Resende, resultou na morte de dois deles. O confronto aconteceu na Fazenda da Barra II, onde o delegado Michel Floroschk, titular da delegacia local, fazia levantamento para a operação Espoliador 3, deflagrada na manhã de hoje no estado do Rio contra suspeitos participação em roubo de cargas.

Segundo ele, durante o trabalho passaram dois carros: um Santana com três homens e um Gol com dois. Desconfiado, o delegado deu ordem para que os dois veículos parassem, mas, de acordo com ele, os suspeitos iniciaram a fuga. O Santana bateu em outro carro ao entrar na Via Dutra e os suspeitos fugiram à pé, pela linha férrea, em direção ao bairro Fazenda da Barra III. Eles não foram encontrados.

Já o Gol, segundo Floroschk, entrou numa estrada de terra à margem da rodovia e acabou batendo num barranco. O delegado relatou que ordenou que seus dois ocupantes se rendessem, mas eles, ainda de dentro do carro acidentado, atiraram na sua direção e do agente que o acompanhava. Houve o revide e os dois suspeitos, um de 20 e outro de 19 anos, foram atingidos.

Eles morreram no local. Cada um portava uma pistola calibre 9 milímetros. As duas armas foram apreendidas. A identidade dos mortos ainda não foi divulgada.

Espoliador 3

Sobre a operação, iniciada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil no estado do Rio, foram emitidos mais de 100 mandados de prisão contra foragidos por crimes de roubo e receptação. Até às 8h15, 123 suspeitos foram presos em diversos pontos do Estado.

Segundo a Polícia Civil, três suspeitos foram mortos, sendo dois na noite desta segunda-feira em Resende, e outro, em Duque de Caxias. Mais de 500 policiais foram mobilizados durante as diligências