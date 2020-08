Com apenas cinco anos, Maria Alice precisa passar por um procedimento de implantação de uma bomba de insulina. Diagnosticada com Diabetes Mellitus Insulino, a menina faz tratamento desde outubro do ano passado e, agora, a família iniciou uma campanha com objetivo de comprar uma bomba de insulina no valor de R$ 23.280,97. Para isso, estão sendo vendidas rifas, além de uma vaquinha online.

Maria Alice está internada em um hospital de Volta Redonda desde o dia 19 de agosto para a realização do procedimento, que irá ajudar no controle da glicemia, evitando complicações agudas e crônicas.

“Ela precisa fazer esse procedimento o mais rápido possível, e o custo desse aparelho é muito alto no valor de R$ 23.280,97 e no meio dessa pandemia que estamos passando não tenho esse valor para custear o tratamento dela. O Governo até da esse aparelho,mas demora de 6 a 8 meses para liberar e a Maria Alice precisa fazer esse procedimento o mais rápido possível”, explicou a mãe da menina, Aparecida Cristina de Carvalho.

Ajuda

Para ajudar, a família está promovendo duas rifas, com uma cesta da Boticário e uma torta brownie. As rifas têm o valor de R$ 10,00 e as pessoas podem comprá-las através de depósitos bancários nas seguintes contas:

Banco Bradesco

Agência 6897-7

Conta poupança 1000032-7

Ana Karolinne de Araujo Rosario

Cpf: 137.351.707-73

Caso não queira participar da rifa, mas possa ajudar com qualquer quantia segue conta para depósito:

Banco Itau 6194

C.c 17409-7

Aparecida Cristina de Carvalho

Cpf : 138.914.477-10

Interessados em ajudar nas compras das rifas ou em participarem da vaquinha online, acessar o link no site:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/compra-do-aparelho-para-tratamento-glicemico-da-maria-alice ou entrar em contato com Karol Araújo pelo telefone (21) 99531-0483.