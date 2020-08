Duas armas foram apreendidas nesta quarta-feira (dia 26) em cidades da região. Em Barra Mansa, além de 23 pinos de cocaína e R$ 252 em dinheiro, os agentes, juntamente com policiais civis, apreenderam um revólver calibre 38 municiado com seis balas, na Rua Luís Isaac Mendes, no Loteamento Nova Esperança.

A arma e o entorpecente foram apreendidos quando os policiais tentavam cumprir mandado de prisão contra um rapaz, de 20 anos, e uma jovem, que não teve a idade informada.

Ela não estava no endereço, mas o rapaz, ao perceber a chegada da polícia, jogou fora a sacola com o revólver, a cocaína e o dinheiro, fugindo pelos fundos do prédio com um comparsa, identificado apenas como “Piu”.

Arma é apreendida após troca de tiros

À noite, em Barra do Piraí, uma pistola e 11 munições foram apreendidas no Morro do Gama. A arma estava com um homem que trocou tiros com os policiais, mas conseguiu fugir, jogando fora a pistola.

Os policiais explicaram na delegacia de Barra do Piraí que foram à Rua Angra dos Reis verificar denúncia de traficantes armados no local. Após a troca de tiros, eles fizeram buscas pelo criminoso, mas só encontraram a arma.