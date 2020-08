A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conta com um projeto específico para atendimento de pessoas em situação de rua: o Consultório na Rua. A iniciativa prevê a atenção à saúde de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, expostas ao uso de substâncias psicoativas. A equipe multidisciplinar, formada por médica, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social, psicólogo, motorista e auxiliar administrativo, atua para promover saúde acolhendo as demandas e facilitando o acesso às redes de Saúde e Assistencial do município.

O Consultório na Rua realiza abordagens à noite nas segundas e quartas-feiras; durante todo o dia nas terças, quintas e sextas; e nos finais de semana atende demandas específicas. O grupo também atua em conjunto com a equipe de Saúde Mental da Secretaria de Saúde e com o serviço de Abordagem Social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A unidade faz cerca de cem atendimentos por mês.

De acordo com a coordenadora do projeto, a assistente social Carla Roberta Marcelino Gomes de Brito, durante o período de pandemia da Covid-19, o trabalho foi intensificado e o Consultório na Rua passou a assistir também os usuários do abrigo temporário instalado na Arena Esportiva, no bairro Voldac. “Além disso, fazemos a distribuição de máscaras, sabonetes e informativo com orientações quanto à importância da lavagem das mãos para prevenção da Covid-19 e ainda orientamos a procura imediata pela unidade de saúde ao perceber sintomas relativos à doença”, explicou.

Saúde e assistência

A equipe do Consultório na Rua apresenta às pessoas em situação de rua os serviços das unidades da Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde e ainda a Rede Municipal de Assistência. Volta Redonda conta com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro POP, que fica no bairro Aterrado e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças; e o abrigo temporário localizado na Arena Esportiva, no bairro Niterói, implantado especialmente para atendimento durante a pandemia da Covid-19. Todos contam com o atendimento do Consultório na Rua sempre que solicitado. Foto: Gabriel Borges