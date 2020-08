Uma peixaria localizada na Rodovia Presidente Getúlio Vargas, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (dia 27).

Segundo a Polícia Militar, três homens armados invadiram o local e amarraram o dono da peixaria, de 42 anos, e um empregado, de 45 anos, dentro de um banheiro.

Antes de fugirem, os criminosos quebraram duas portas de vidro. Eles levaram R$ 2,1 mil e um telefone celular.

De acordo com as vítimas, os assaltantes seriam dois homens brancos, um com alta estatura e outro mais baixo, e um negro. O mais alto teria uma tatuagem no braço esquerdo. As vítimas afirmaram que os suspeitos fugiram em um Gol branco. Foto: Reprodução/Google Street View