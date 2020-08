Um homem, de 37 anos, foi preso por agredir a companheira, de 34 anos, durante uma briga, no km 244 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras. As agressões ocorreram na noite deste domingo (dia 30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando os agentes chegaram ao local, viram a mulher sendo atendida por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia.

Aos policias, ela afirmou ter levado socos e chutes de seu companheiro, durante uma discussão sobre o relacionamento, ocorrida dentro do veículo do homem, uma caminhonete Ford Ranger. Segundo a vítima, ao tentar sair do veículo, ele foi jogada no chão.

A mulher foi conduzida ao Hospital Universitário de Vassouras, depois, foi ouvida na 95ª DP, para esclarecimento dos fatos. Ela teve que ser levada à sua casa, em Barra do Piraí, pelos policiais, para preservar sua integridade física, pois parentes do agressor estavam em frente à delegacia.

O homem foi autuado na delegacia de Barra do Piraí por lesão corporal com agravante. Ele se negou a fazer o teste do etilômetro. Foto: PRF