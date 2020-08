Um homem foi preso na noite de sábado (dia 29), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí, por embriaguez ao volante, ameaça e falsa identidade, após um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele dirigia um Ford Ka que colidiu na traseira de um Vectra parado no acostamento da rodovia, no km 259.

A polícia foi acionada porque um dos envolvidos no acidente, que não deixou feridos, estava ameaçando terceiros. Segundo os policiais, o homem que foi preso foi o causador do acidente.

Dentro do carro dele, foram encontrados dois artefatos metálicos com potencial de serem utilizados como instrumento de agressão, semelhantes a armas orientais. Os ocupantes do Vectra relataram que foram ameaçados por ele após a colisão, tendo o motorista do Ka descido do veículo se identificando como policial e dizendo estar armado.

Em certo momento, segundo o relato, ele teria levado a mão à cintura como se de fato portasse alguma arma. Em seguida, ele teria corrido em direção aos ocupantes do Vectra com os artefatos, com a intenção de agredi-los.

O teste do bafômetro constatou que o suspeito estava embriagado. Já o teste do motorista do Vectra deu negativo. O motorista causador do acidente foi apresentado na delegacia de Barra do Piraí. Foto: PRF