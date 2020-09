Um homem identificado apenas como Sidney foi morto a tiros dentro de um bar na Avenida Ayrton Senna, no bairro Surubi, em Resende. Ele foi baleado, na noite desta segunda-feira (dia 31), por ocupantes de um gol cinza, segundo apurou a Polícia Militar.

A informação foi dada à PM pelo dono do bar onde a vítima se encontrava. Segundo ele, que não precisou quantos eram os assassinos, eles desceram do veículo, entraram no estabelecimento e, depois de disparar contra Sidnei, fugiram no mesmo veículo.

Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas constatou que a vítima já estava morta. A Polícia Civil de Resende, inicialmente, atribui o assassinato ao tráfico de drogas.