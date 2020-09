A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, estendeu o horário de funcionamento das unidades de saúde da Vila Orlandélia e da Bocaininha, na Sirene do bairro Boa Sorte e na Clínica da Família da Vista Alegre. A ideia é receber pacientes até às 22h.

A medida foi tomada para reforçar o combate ao novo coronavírus, de maneira que desafogue parte das demandas de atendimento na UPA e na Santa Casa de Misericórdia.

A prefeitura contratou 35 profissionais em regime de emergência, a fim de possibilitar o aumento no horário de funcionamento dos postos. Entre os servidores estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e motoristas. Os novos funcionários foram capacitados ao longo da semana passada e já trabalham normalmente desde segunda-feira (31).

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou que a medida vai melhorar no atendimento da Covid-19 no município. “Com o horário estendido nas unidades de saúde, podemos ofertar um melhor atendimento aos usuários. Essa medida tem objetivo de reforçar no combate ao novo coronavírus, que é grande foco da Secretaria de Saúde”, disse o secretário, que ainda acrescentou que as unidades irão ofertar exames de HIV, sífilis e hepatite B e C.