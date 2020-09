O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (dia 2) em uma área de mata na Estrada União, no Retiro. Quem encontrou o cadáver foi um morador. Ele estava com o filho, com quem ia soltar pipa, quando se deparou com o cadáver.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, constatou que o corpo apresenta marca de tiros no peito e na cabeça. A vítima estava sem documentos.

Parentes de um homem chamado Emerson, desaparecido há cerca de uma semana, estiveram no local e e o reconheceram, mas o reconhecimento oficial terá de ser feito no Instituto Médico Legal, para onde o corpo foi removido na manhã desta quinta-feira, devido à dificuldade de acesso ao local.