A equipe da força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda, seguindo a programação que vem sendo realizada desde março, intensificará a fiscalização nesse final de semana e feriado da segunda-feira (dia 7) de setembro. A ação, realizada com a ajuda da população, que vem denunciando o descumprimento das normas sanitárias ou aglomerações de pessoas para o funcionamento nas atividades econômicas, será realizada durante o dia e também a noite. As denúncias são feitas pelos munícipes através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.

A ronda será realizada nos principais centros comerciais da cidade, incluindo as feiras livres do Aterrado, no sábado; e na Vila Santa Cecília e Sessenta, no domingo, e percorrerá ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração. A ação ainda prevê rondas noturnas pelos bares que possam ter aglomeração de pessoas no período da noite. A equipe da força-tarefa é formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, ressaltou que o trabalho é realizado diariamente e intensificado nos finais de semana por conta do aumento da circulação de pessoas no comércio. “Nossa equipe percorre os principais centros comerciais da cidade e locais onde geralmente ocorrem aglomerações de pessoas diariamente. Nosso objetivo é que os decretos municipais sejam respeitados e assim contribuir para conter a Covid-19 no município”, disse o diretor.

Já a Guarda Municipal atua com pontos base na Vila Santa Cecília, Aterrado, Amaral Peixoto (Centro), Retiro e Santo Agostinho para fiscalização e orientação da conduta da população e comerciantes. Além disso, a guarda é responsável pela fiscalização das áreas públicas de esporte e lazer, evitando aglomerações nesses espaços.