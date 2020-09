Um homem fez uma mulher, de 54 anos, moradora de Valença, identificada como Elaine, refém com uma faca durante quase 4 horas em uma lanchonete, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (dia 4). A vítima acabou sendo liberada sem ferimentos, segundo a PM.

O sequestrador, que era namorado da vítima, tem passagem pela polícia e cumpre regime semiaberto, mas não se apresentava à penitenciária há dois dias. Em conversa na lanchonete, Elaine teria tentado convence-lo a se apresentar. Ele se irritou com o pedido e fez a mulher de refém, utilizando uma faca que estava no balcão do estabelecimento.

De acordo com uma TV, ele já teria sido preso em Valença, oito dias atrás. Suas passagens pela polícia são relacionadas aos crimes de ameaça e por lesão corporal, ambas baseadas na lei Maria da Penha.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Programa Segurança Presente esvaziaram o estabelecimento, e em seguida, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) chegaram ao local, para comandar as negociações. As demais unidades da área realizaram o isolamento da rua.

Dois jovens, que seriam o filho, que participou das negociações junto com a polícia, e um sobrinho da vítima, também compareceram ao local, a pedido dos agentes.

Segundo a porta-voz da PM major Marlisa de Oliveira Amorim Neves, a vítima está bem. Quanto ao sequestrador, a porta-voz afirmou que ele não fez nenhuma exigência e apenas disse coisas desconexas. Foto: Reprodução/Jornal Extra