Dois suspeitos foram detidos, na tarde desta terça-feira (dia 8), com uma arma e um rádio de comunicação, na Rua Campinas, no bairro São Cristóvão, em Volta Redonda. Um dos suspeitos, tem 19 anos, e o outro, 17.

Os agentes seguiram para apurar denúncia de homens armados traficando drogas no local. Eles conseguiram fazer um cerco e detiveram os dois suspeitos com um revólver calibre 38, com numeração raspada e municiado com seis balas, além de um rádio de comunicação.

Na delegacia de Volta Redonda, o jovem ficou preso em flagrante por porte ilegal de arma, enquanto o adolescente foi autuado por associação ao tráfico de drogas.