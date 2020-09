O prefeito de Resende, Diogo Baliero Diniz, anunciou nesta quinta-feira (dia 10), por meio de suas redes sociais, que ficara em isolamento domiciliar pelos próximos sete dias, após seus pais serem diagnosticados com a Covid-19. Segundo Diogo, eles apresentaram apenas sintomas leves e estão em casa.

Apesar de não ter tido contato com os pais nos últimos dias, o prefeito afirmou que se manterá isolado até o resultado do exame, realizado na tarde desta quinta-feira (dia 10). “Todas as outras pessoas que tiveram contato com eles já estão sendo monitoradas. Minha avó Cléo, já havia sido diagnosticada com Covid-19 há mais de 20 dias e já está em casa. Que Deus proteja minha família!”, disse Diego.