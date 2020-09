A lei estadual 9001/2020, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, foi sancionada pelo Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A lei, que passa a valer a partir da sua publicação, inclui no calendário oficial do estado do Rio a Semana de Combate e Conscientização às Queimadas. Segundo Tutuca, a intenção da data é realizar um trabalho educativo e de conscientização ao tema, em destaque nesta época mais seca do ano.

“Estamos vivendo um momento de muita seca em nosso estado, e as queimadas têm ganhado proporções muito perigosas. Com esta data, vamos somar esforços ao trabalho de fiscalização e punição que é feito, trabalhando a educação e a conscientização nas escolas e para toda a sociedade”, explicou Tutuca.

A proposta surgiu após uma reunião virtual do deputado com a secretária de Meio Ambiente de Três Rios, Alice Hagge, o vereador e ex-secretário do Meio Ambiente de Barra Mansa, Roberto Beleza, e o advogado de Piraí, Ismar Júnior. “A conscientização é importante para mostrar para a população que a estação pela qual estamos passando potencializa esse problema ambiental muito grave, que tem impactos diretos no meio ambiente e na saúde das pessoas, ocasionado mais gastos públicos com o atendimento daqueles acometidos por doenças respiratórias”, finalizou o deputado no plenário da Alerj.

A Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate às Queimadas será comemorada anualmente na segunda semana do mês de maio.