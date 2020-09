A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou neste mês de setembro a lista de times que têm o certificado de Clube Formador. O Volta Redonda FC permanece entre as 26 equipes em todo o Brasil que, segundo a entidade, são especializadas na formação de jogadores.

O presidente do Esquadrão de Aço retificou a importância do selo, que foi concebido ao Voltaço no final de 2019.

O selo de Clube Formador chancela a seriedade com que a nossa administração sempre tratou as nossas categorias de base, até porque sabemos que elas são o futuro do clube. Com o certificado, o nosso trabalho de formação de jogadores mudou de patamar, ganhando mais segurança para que continuássemos investindo pesado, nos tornando cada vez mais referência na formação de atletas e nos concretizando como uma grande força na base e, consequentemente, no profissional”, destacou.

Dos 26 times que têm o selo de Clube Formador, apenas quatro são do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu.

“Este é um grande legado que temos muito orgulho em fazer parte e que mostra que o trabalho nas categorias de base está sendo muito bem feito. Exemplo disso é que mais da metade do nosso elenco profissional é formado por pratas da casa, além de termos mais de 30 atletas formados no Voltaço e que estão em grandes times do Brasil. Com certeza é o maior investimento que poderíamos fazer para o futuro do Volta Redonda”, afirmou o mandatário tricolor.