Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) apontaram avanços na qualidade do ensino oferecido pela rede pública de educação de Volta Redonda. O resultado mostra o crescimento do município na avaliação pelo segundo ano consecutivo, com média superior a estadual e a nacional. A nota aponta a evolução da aprendizagem no país, segundo o desempenho dos alunos em português e matemática.

O município ficou com uma média de 6.2 nos anos iniciais do ensino fundamental, enquanto o país registrou 5.9 e o estado do Rio de Janeiro atingiu 5.8. Na avaliação dos anos finais, o país e o estado tiveram média de 4.9, e Volta Redonda conquistou a nota de 5.1.

A avaliação dos anos iniciais colocou o município em 5° lugar no estado do Rio de Janeiro. Já nos anos finais, Volta Redonda ocupa o 4° lugar, sendo o 1° lugar na região Sul Fluminense.

A secretária municipal de Educação, Rita Andrade, comentou que o resultado reflete o trabalho e os investimentos na rede pública. “Esse dado mostra que todo o esforço dos profissionais de educação da cidade produziram resultados positivos no ensino dos alunos. É muito gratificante saber como nossa educação está avançando”, disse.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) reúne os resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).