Um jovem de 19 anos foi preso na tarde de sábado (dia 19), no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, por suspeita de fornecer bebidas alcoólicas a menores de idade. O ocorrido, registrado na Rua Ana Torres, foi divulgado nesta segunda-feira (dia 21) pela Polícia Militar. O rapaz teve a fiança para responder em liberdade fixada no valor de R$ 1.045. Não se sabe se ele pagou o total arbitrado.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento perceberam duas menores de idade, de 16 e 15 anos, bebendo cerveja acompanhadas de três rapazes. Durante a abordagem, os policiais constataram que eles estavam próximos a um cooler, onde estavam armazenados 10 latões da bebida, duas garrafas de vodca e sete coquetéis alcoólicos.

Os envolvidos foram levados à delegacia de Pinheiral, onde os agentes entraram em contato com o Conselho Tutelar. O jovem irá responder com base no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).