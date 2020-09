Em sessão solene na quinta-feira (dia 17), o advogado e ex-professor de direito do UniFoa Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues tomou posse como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), na classe de jurista. O mandato é de dois anos.

“Pelo notório conhecimento jurídico e valores morais, tenho certeza que Vossa Excelência terá muito a acrescentar como integrante desta Corte”, disse o presidente do TRE-RJ, desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, no discurso de boas-vindas.

Escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) a partir de uma lista com três advogados indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o novo componente da Corte irá ocupar a vaga decorrente do término do biênio de Raphael Mattos.

“Reconheço a relevância do cargo e o desafio de realizar uma eleição em meio à pandemia. Por isso, espero colaborar e aprender sempre com os demais membros da Corte”, agradeceu o recém-empossado desembargador eleitoral Vitor Marcelo Rodrigues.

Formado em Direito e pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Vitor Marcelo Rodrigues é professor universitário desde 1996. O novo membro do TRE-RJ é presidente da Comissão das Organizações Sociais e Filantrópicas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também é membro do Conselho Editorial da Editora Impetus, autor e organizador de diversas obras jurídicas. Foi procurador-geral do município de São Gonçalo, de 2017 a 2019.

Foto: Divulgação