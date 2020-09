A Polícia Militar prendeu no início da noite desta quarta-feira (dia 23), Jhonatan Robson De Almeida Silva, de 23 anos, por tráfico de drogas. Ele estava num ônibus da linha Barra do Piraí – Valença, que foi abordado pelos PMs na RJ-145, no trecho do bairro São Francisco.

Ao revistarem o jovem, os PMs encontraram 255 sacolés de cocaína. Segundo o registro da ocorrência, Jhonatan informou que levaria o entorpecente para Paulo Renato Da Silva Anastácio, de 39 anos.

A PM não revelou onde, mas o destinatário foi localizado e também conduzido para a delegacia de Valença.