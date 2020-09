A Polícia Civil de Resende prendeu, nesta quarta-feira (dia 23), Silvio Do Nascimento, de 36 anos, suspeito de matar o servidor municipal André Luís Guedes, de 47 anos, no último dia 16. A prisão foi efetuada em São José do Barreiro, cidade paulista que fica na divisa com o estado do Rio por Resende. O corpo da vítima foi encontrado dois dias depois, no porta-malas de seu próprio carro, que foi jogado dentro de um açude na estrada Boca do Leão, na zona rural de Resende.

Segundo o delegado Michel Floroschk, que coordenou a prisão, Silvio já confessou o crime. Segundo sua versão, ele teria comentado com André sobre um traficante do local onde mora e a vítima teria repassado a informação a policiais militares, o que o deixou inconformado porque o vazamento da confidência estaria colocando sua vida em risco.

André Luís foi morto a facadas, segundo constatou a perícia. No dia do crime, Silvio foi visto em companhia da vítima. Após o desaparecimento do servidor, Silvio negou conhecer André e, em seguida, deixou a cidade de Resende.

O acusado teve a prisão temporária de 30 dias autorizada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Resende, Ludmilla Vanessa Lins Da Silva.