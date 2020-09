A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), convocou mais 150 professores aprovados em concurso público de 2019. Os cerca de cem docentes, que estavam no primeiro grupo de convocados, em agosto, já estão trabalhando. No total, 295 professores serão convocados até o próximo mês. O calendário de convocação e o processo administrativo para admissão nos cargos de Docente I e II respeitam as normas de prevenção à saúde por conta da pandemia pela Covid-19.

Os 150 professores convocados em setembro foram divididos oito grupos que devem comparecer no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói, em horários previamente estabelecidos. Os docentes serão recebidos em quatro horários diferentes, 8h, 9h30, 11h e 13h, nos dia 1º e 02 de outubro, próximas quinta e sexta-feira. No local, eles vão receber o encaminhamento para a realização dos exames médicos e orientações sobre documentação e os outros procedimentos para a posse nos cargos, em substituição aos contratados sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A secretária municipal de Educação, Rita Andrade, alertou que os contratos sob Reda devem ser prorrogados pelo tempo necessário até que todos os aprovados tomem posse, fazendo a substituição de forma gradual. “A qualidade do ensino não pode ser prejudicada e vamos melhorar ainda mais com a chegada dos concursados”, acredita Rita, lembrando que os cargos estão divididos entre Docente I, que atende os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano; e também Docente II para Matemática, Língua Portuguesa, Ciências e Geografia nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano.

“Essa convocação é fruto de todo um planejamento que coloca a educação como uma das prioridades nesta gestão municipal. Fizemos concursos públicos, construímos e reformamos escolas, capacitamos profissionais. São investimentos que resultam em uma melhor qualidade de ensino para nossos jovens”, afirmou Rita Andrade.