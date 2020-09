Um prédio no padrão do Sider Shopping será construído no local onde hoje abriga o Hortifruti, que será transferido para um terreno, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, onde funcionava o Gil Autocenter e uma igreja evangélica, na Avenida Paulo de Frontin.



Considerado durante mais de uma década como o principal centro comercial do Sul do Estado, o Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, com o passar do tempo, perdeu fôlego em função do surgimento de novos empreendimentos no setor. Segundo informações, a expansão do Shopping contará com mais um andar e dois pisos de estacionamento que ficarão no subsolo, revelou uma fonte.