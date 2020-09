Stephanie Agnes Silva do Carmo, de 28 anos, moradora de Barra Mansa, sofreu um grave acidente de carro, no último domingo (dia 27), na BR-267, no trecho que liga as cidades mineiras de Juiz de Fora e São Lourenço. Ela perdeu a direção quando passava próximo à cidade de Aiuruoca. O carro rolou num barranco e ela teve ferimentos graves.

Inicialmente, Stephanie foi socorrida no Hospital São Vicente de Paula, em Aiuruoca, e depois seguiu para a Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço. Ela foi transferida de avião para São Paulo, por meio do plano de saúde.

A transferência foi providenciada pelo pai dela, Aguinaldo Dario do Carmo. O hospital onde ela se encontra na cidade paulista não foi informado.