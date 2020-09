A Polícia Militar do Estado do Rio publicou em seu boletim interno de terça-feira (dia 29), uma mudança importante na principal posição de comando da instituição no Sul Fluminense. A alteração afeta, a princípio, o comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que tem sede em Volta Redonda.

Conforme apurado pela Folha do Aço, o coronel Paulo Roberto das Neves Junior assume o cargo em substituição ao tenente-coronel Ricardo Arlem de Gouvea Mattos. A mudança pode refletir no comando das unidades do Sul do Estado.

O 5º CPA é responsável por quatro Batalhões na região, incluindo o da Cidade do Aço (28º BPM), além de Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º BPM) e Resende (37º BPM). Ainda não foi divulgada a data da passagem de comando.

Foto: Foco Regional